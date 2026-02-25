США ввели санкции в отношении гражданина Узбекистана за связи с российскими хакерами

CentralAsia (UZ) - Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции в отношении гражданина Узбекистана Азизжона Мамашоева. По версии властей США, он связан с российскими хакерами и подозревается в преступлениях в области кибербезопасности. Пресс-релиз об обновлении санкционного списка размещен на сайте OFAC.

Американские чиновники представили персональные сведения иностранца, включая паспортные данные. Судя по этой информации, Мамашоев родился в 1987 году, он имеет гражданство одной страны — Узбекистана.

Также в SDN-лист внесена компания Advance Security Solutions (Advanced Security Solutions), аффилированная с вышеупомянутым узбекистанцем. Как указано на сайте OFAC, предприятие зарегистрировано в 2025 году в Дубае (ОАЭ). Кроме того, в списке адресов юрлица значится Ташкент.

Отмечается, что компания осуществляет деятельность в сфере наступательной кибербезопасности. В частности, она выступает в качестве брокера эксплойтов (инструментов для взлома компьютерных систем), предлагая вознаграждение за сведения об уязвимости программного обеспечения, разработанного в Штатах.

Наряду с узбекистанцем, под санкции попали россияне — Олег Кучеров, Марина Васанович и Сергей Зеленюк. Последний подозревается в организации кибератак на государственные органы и медицинские учреждения США с использованием вредоносных программ. Как указано в документе, все эти люди, включая Мамашоева, оказывали Зеленюку и его организации материальную или техническую помощь.

Добавим, что SDN-лист — это основной черный список американского Минфина. Сюда вносятся компании и физические лица, на которых распространяются жесткие ограничения. При этом активы попавших под санкции субъектов замораживаются, а гражданам и предприятиям США запрещается вести какие-либо дела с фигурантами данного перечня.

В ноябре прошлого года сообщалось, что OFAC включило в список организаций, попавших под антироссийские санкции, компанию Datavice, зарегистрированную в Узбекистане. По информации американцев, это предприятие может быть причастно к деятельности, связанной с поддержкой российской инфраструктуры или киберпреступностью.