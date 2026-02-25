Морозная погода сохранится в Казахстане в ближайшие дни

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Обширный морозный антициклон сохранит свое влияние на большую часть Казахстана 26-28 февраля, значительных изменений в температурном фоне не ожидается, а погода будет преимущественно без осадков, сообщает «Казгидромет».

Лишь в южных областях прогнозируются осадки, временами сильные, преимущественно в виде дождя, усиление ветра и гололед. А к концу недели ожидается понижение температуры воздуха ночью до -10-17 градусов, в Туркестанской области до -2-10 градусов, днем в южных регионах будет -2-12 градусов, в Туркестанской области +2+7.

Также по Казахстану прогнозируются туманы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения