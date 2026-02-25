В Казахстане потерпел крушение военный истребитель Су-30СМ

- Казахстан, происшествия
15:31, 25 февраля 2026
- Просмотров: 2094 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - В Карагандинской области потерпел крушение истребитель Су-30СМ, сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.
Инцидент произошёл сегодня, 25 февраля, при выполнении плановых учебно-тренировочных полётов. Экипаж своевременно катапультировался – лётчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Сейчас они находятся под наблюдением медицинских специалистов.
«Для установления причин и обстоятельств происшествия создали специальную комиссию во главе с начальником департамента безопасности полётов. В её состав включили профильных специалистов авиационной службы. По результатам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.
Район падения оцепили. Угрозы для жителей и инфраструктуры нет.