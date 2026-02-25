экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане потерпел крушение военный истребитель Су-30СМ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Карагандинской области потерпел крушение истребитель Су-30СМ, сообщила пресс-служба Министерства обороны Казахстана.

Инцидент произошёл сегодня, 25 февраля, при выполнении плановых учебно-тренировочных полётов. Экипаж своевременно катапультировался – лётчики живы, угрозы их жизни и здоровью нет. Сейчас они находятся под наблюдением медицинских специалистов.

«Для установления причин и обстоятельств происшествия создали специальную комиссию во главе с начальником департамента безопасности полётов. В её состав включили профильных специалистов авиационной службы. По результатам расследования будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

Район падения оцепили. Угрозы для жителей и инфраструктуры нет. 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com