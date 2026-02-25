Жительницам Туркменистана к 8 марта президент раздаст по 60 манатов

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов распорядился вручить жительницам страны по 60 манатов ($3 по курсу черного рынка) в честь Международного женского дня. Об этом сообщает ТДХ.

Таким образом власти отметили «большие заслуги наших женщин в осуществлении преобразований во имя процветания страны, в деле воспитания преданного Родине, здорового и воодушевленного поколения, в целях продолжения благородных традиций предков в почитании любимых матерей и дорогих сестер в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства».

Денежные подарки будут вручать со 2 по 6 марта гражданкам, которые:

▪️ работают на предприятиях, в учреждениях и организациях — независимо от формы собственности,

▪️ получают пенсии и государственные пособия,

▪️ учатся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства,

▪️ являются слушательницами курсов Академии государственной службы при президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух лет,

▪️ учатся в школах и вузах,

▪️ являются воспитанницами детских дошкольных учреждений.

По 60 манатов жительницам Туркменистана выделяют в честь 8 марта уже седьмой год подряд, несмотря на то, что с 2019 года цены на продукты и товары в стране выросли в разы. К примеру, в марте 2019-го говядину можно было купить по 22 маната за килограмм, к январю 2026 года этот продукт подорожал до 110 манатов. Стоимость яблок местных сортов выросла с 6 до 26 манатов за килограмм.

До 2019 года президентский подарок к 8 марта составлял 40 манатов ($11,4 по официальному курсу).

Минимальный размер оплаты труда в Туркменистане в 2019 году составлял 790 манатов, в 2025-м – 1410 манатов. В 2026 году зарплаты не повышались. В сентябре 2025-го один из старейшин призвал прекратить рост выплат — «поскольку социально-бытовые условия населения страны достигли высокого уровня».

Официальный курс маната с 2015 года остается неизменным — 3,5 маната за доллар. Реальный курс или курс черного рынка сегодня равен 19,5 маната. То есть денежный подарок властей составляет в долларовом эквиваленте не $17, как было бы по официальному курсу, а всего $3.