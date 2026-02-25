По факту отравления 62 детей в Ферганской области возбуждено уголовное дело

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - В Фергане возбуждено уголовное дело по факту массового отравления воспитанников государственных детских садов. Об этом сообщило управление внутренних дел Ферганской области Узбекистана.

По данным ведомства, материалы изучаются сотрудниками прокуратуры Ферганской области, органов внутренних дел и других уполномоченных структур. Назначены необходимые экспертизы, ведётся следствие.

Уголовное дело возбуждено по статье 257−1 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями). Санкция статьи предусматривает штраф от 50 до 100 базовых расчётных величин, лишение определённого права до пяти лет, исправительные работы до двух лет, ограничение свободы от одного года до трёх лет либо лишение свободы до пяти лет.

С вечера 21 февраля 62 ребёнка из государственных детских садов №2, №58 и №61 были госпитализированы с диагнозом «острое диарейное заболевание алиментарной этиологии». У детей наблюдались повышенная температура, боли в животе, слабость, тошнота и диарея. Детское питание детсады получали от аутсорсинговой компании.