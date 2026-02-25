В Южной Корее зафиксирован всплеск рождаемости

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - По итогам прошлого года рост рождаемости в Южной Корее стал максимальным за последние 15 лет. Об этом стало известно после сегодняшней публикации официальных данных Министерства статистики. В прошлом году рождаемость выросла на 6% — рекорд с 2010 года. 2025-й стал вторым годом подряд, когда в стране растет рождаемость.

Официальный представитель министерства Пак Хён Чжон заявила, что одним из главных факторов роста рождаемости стало увеличение числа браков. «Число браков росло на протяжении 21 месяца подряд, с апреля 2024 года по декабрь прошлого года. Мы полагаем, что это произошло из-за роста браков среди пар, которые откладывали это событие из-за пандемии COVID-19»,— заявила чиновница.

Благодаря 2024–2025 годам в Южной Корее вырос коэффициент рождаемости, который в последние годы был одним из самых низких в мире. Если в 2023 году он достиг исторического минимума для этой страны — 0,72, то в 2024 году он вырос до 0,75, а в 2025 году — до 0,8. Впрочем, это до сих пор значительно ниже порога в 2,1, необходимого для поддержания нынешнего населения Южной Кореи в 51 млн человек.