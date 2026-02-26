Президент Монголии поздравил эмира Государства Кувейт с 65-й годовщиной Национального дня

Президент Хүрэлсүх Ухнаа направил искренние поздравления и наилучшие пожелания Эмиру Государства Кувейт Мишаалю Аль-Ахмаду Аль-Джаберу Аль-Сабаху по случаю Национального дня Кувейта.

Пользуясь возможностью, Президент Монголии адресовал Шейху Мишаалю Аль-Ахмаду Аль-Джаберу Аль-Сабаху сердечные пожелания крепкого здоровья и счастья, а народу Государства Кувейт – мира, прогресса и процветания.

Его Превосходительство Хүрэлсүх Ухнаа, Президент Монголии, и Ее Превосходительство Батцэцэг Батмөнх, Министр иностранных дел Монголии, направили поздравительные письма Его Высочеству шейху Мишаалю Аль-Ахмаду Аль-Джаберу Аль-Сабаху, эмиру Государства Кувейт, и Его Превосходительству шейху Джарраху Ахмаду Аль-Джаберу Аль-Сабаху, министру иностранных дел, по случаю 65-й годовщины Национального дня и 35-й годовщины Дня освобождения Государства Кувейт.

В письме они выразили искренние поздравления по случаю Национального дня Государства Кувейт и подтвердили свою общую приверженность дальнейшему углублению и расширению двусторонних отношений и сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес, с целью повышения нынешнего уровня сотрудничества до уровня «Расширенного партнерства».

