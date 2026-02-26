Монголия воздержалась: «Поддержка прочного мира в Украине»

Генеральная Ассамблея ООН поддержала мирную резолюцию Украины 107 голосами, отклонив предложение США отказаться от соблюдения территориальной целостности. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России 69 стран проголосовали против предложения Вашингтона исключить из текста положения о суверенитете и территориальной целостности — и только 11 стран поддержали этот шаг США.

24 февраля 2026 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Поддержка прочного мира в Украине» 107 голосами, что ознаменовало значительное восстановление международной поддержки после падения до 93 голосов годом ранее. Перед голосованием Ассамблея отклонила попытку США исключить из текста положения о территориальной целостности и справедливом мире: 69 стран проголосовали против предложения, 61 воздержалась, и только 11 поддержали его. Монголия также воздержалась при этом голосовании.

Поскольку полномасштабная война России против Украины вступает в пятый год, и, несмотря на продолжающиеся трехсторонние переговоры под давлением США, прекращения огня не предвидится, голосование в Генеральной Ассамблее проверило, сможет ли международный консенсус по территориальной целостности Украины устоять перед растущим давлением Вашингтона с целью смягчения формулировок в стремлении к мирному соглашению с Москвой.

Резолюция принята 107-12-51

Голосование состоялось во время возобновившейся 11-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи. Резолюция была принята 107 голосами «за», 12 «против» и 51 воздержавшимся.

Большинство европейских стран поддержали документ, а также Австралия, Израиль, Таиланд, Мексика, Нигерия и десятки других.

Россия и её обычный круг союзников — Беларусь, Иран, Северная Корея, Куба, Никарагуа, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Бурунди, Эритрея и Судан — проголосовали против.

США, Китай, Бразилия, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия и Венгрия были среди тех, кто воздержался.

В документе содержится призыв к немедленному и безоговорочному прекращению огня, полному обмену военнопленными и освобождению всех незаконно задержанных и депортированных гражданских лиц. В нем также подчеркивается приверженность «суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».

Заместитель министра иностранных дел Украины Мариана Бетса выступила против этого решения перед голосованием. Она заявила, что пункты, на которые нацелились США, «касаются принципов суверенитета и территориальной целостности государств-членов, включая Украину».

Ослабление или удаление этих формулировок стало бы «очень опасным сигналом о том, что эти основополагающие принципы подлежат обсуждению», предупредила Бетса. Она добавила, что призыв к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в соответствии с международным правом ранее поддерживали более 141 государства-члена ООН.

«Я благодарен каждой из 107 стран, которые сегодня в ООН поддержали Украину в защите жизни. Генеральная Ассамблея приняла нашу резолюцию в поддержку прочного мира, с четкими призывами к полному прекращению огня и возвращению нашего народа. Это правильные и необходимые шаги. И мы будем продолжать активно работать над достижением мира вместе с нашими партнерами», — написал Владимир Зеленский.

