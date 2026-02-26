Монголия отзывает разрешения у шести иностранных НПО

CentralAsia (MNG) -
Иммиграционное агентство Монголии осуществляет надзор за деятельностью филиалов и представительств международных и иностранных неправительственных организаций, работающих в стране. Об этом информирует MiddleAsianNews.
В рамках этой процедуры Агентство отозвало разрешения на деятельность в Монголии у шести организаций в соответствии с Положением о выдаче, продлении, отзыве разрешений и надзоре за деятельностью филиалов и представительств международных и зарубежных неправительственных организаций в Монголии.
В частности, были отозваны разрешения у базирующихся в Республике Корея организаций Raphael International, National Institute for Environmental Research/Monitoring и Global Care, Caritas Czech Republic (базирующаяся в Чехии), La Mission De Joie (базирующаяся в США) и Silk Way Rally (базирующаяся в России).
На сегодняшний день в Монголии действуют в общей сложности 70 филиалов и представительств международных и зарубежных неправительственных организаций.