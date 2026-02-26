экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Запретит ли Монголия социальные сети для детей, как это сделали Австралия и Франция?

CentralAsia (MNG) -  

Как или иначе, об этом обсуждается в министерстве образования.

«Министр образования Наранбаяр Пүрэвсүрэн разместил на своем официальном сайте сообщение о том, что министерство образования подготовит практически осуществимый закон, ограничивающий использование детьми социальных сетей, ссылаясь на растущие доказательства вреда, который это наносит молодым пользователям», — передает MiddleAsianNews.

Министр сослался на юридические прецеденты в таких странах, как Австралия, Франция, Республика Корея и Испания, где были введены ограничения на доступ для лиц младше 16 лет или аналогичные меры.

Он заявил, что Монголия будет стремиться к широкому участию родителей, педагогов, операторов платформ и экспертов по защите прав детей в разработке закона, который можно будет реализовать на практике.

