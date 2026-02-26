Монгольский танцор завоевал бронзу в Берлине

Амаржаргал Энхтуяа

CentralAsia (MNG) -

Амаржаргал Энхтуяа завоевал бронзовую медаль на 23-м Международном конкурсе танца в Берлине в категории Folk Dance Solo.

Четыре года назад он уже становился серебряным призёром этого конкурса. Таким образом, он дважды поднимался на пьедестал одного из десяти крупнейших танцевальных конкурсов, зарегистрированных ЮНЕСКО. Помимо бронзовой медали, он был номинирован на звание лучшего хореографа и композитора. По приглашению организаторов он также принял участие в гала-концерте, где выступил вместе с ведущими танцорами мира.

В соревнованиях, известных как «малая Олимпиада» танца, приняли участие представители 40 стран, завоевав 17 медалей. Республика Корея лидировала в командном зачете, выиграв шесть золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали.

В пятёрку сильнейших также вошли Украина, Бельгия, Германия и Швейцария, а Монголия заняла 16-е место с одной бронзовой медалью.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения