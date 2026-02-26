Замминистра МИД Монголии встретился с членами Национального собрания Республики Корея

слева: Амартүвшин Гомбосүрэн и Чон Дон-ён

Об этом было сообщено на странице Министерства иностранных дел Монголии в Facebook.

В ходе рабочего визита в Республику Корея заместитель министра иностранных дел Монголии Амартүвшин Гомбосүрэн встретился с Джин Сон-джуном, членом Национального собрания и председателем Межпарламентской группы дружбы между Монголией и Республикой Корея, и Чон Дон-ёном, министром объединения Республики Корея.

В ходе встреч, состоявшихся 24 февраля, стороны обменялись мнениями по вопросам отношений и сотрудничества между Монголией и Республикой Корея.

Стороны отметили важность сотрудничества законодательных органов двух стран для развития монголо-южнокорейских отношений и взаимодействия. Они также подтвердили приверженность поддержанию регулярности взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, укреплению дружбы между народами, а также развитию и расширению отношений во всех областях.

Южнокорейская сторона подчеркнула, что Монголия играет важную роль в диалоге по вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии, и выразила готовность последовательно поддерживать механизм многосторонних переговоров в сфере безопасности.

Стороны также согласились, что для обеспечения мира и стабильности в регионе важно активно использовать площадку многосторонних переговоров и гарантировать участие всех сторон в диалоге.

