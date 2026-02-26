Четыре монгольских спортсмена представят страну на XIV зимних Паралимпийских играх

CentralAsia (MNG) -

XIV зимние Паралимпийские игры откроются через 10 дней в Милане и Кортине, Италия.

Четыре спортсмена из нашей страны примут участие в трёх видах спорта. Ганболд Батмөнх и Дашдорж Цэгмид будут соревноваться в паралимпийских лыжных гонках среди мужчин на дистанциях 10 км и 20 км. Цэрэнпунцаг Бямбадорж выступит в горнолыжных дисциплинах, а Сэлэнгэ Адъяамөнх – в женских лыжных гонках. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В настоящее время спортсмены тренируются в спортивном комплексе Бага Баян, находящемся в ведении Министерства обороны.

Монгольская команда участвует в Паралимпийских играх с 2006 года, когда соревнования проходили в Турине. Это уже шестой раз, когда наша страна отправляет спортсменов на зимние Паралимпийские игры.

слева: Дашдорж Цэгмид, Ганболд Батмөнх и Цэрэнпунцаг Бямбадорж на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине

Сэлэнгэ примет участие в своих первых Паралимпийских играх, Дашдорж и Цэрэнпунцаг выступят во второй раз, а Ганболд — в четвертый раз.

Сэлэнгэ стала первой монгольской женщиной, прошедшей квалификацию на Паралимпийские игры. Она прошла квалификацию, завоевав бронзовую медаль в паралимпийских соревнованиях по лыжным гонкам на Кубке Азии в Японии в этом году. На этом турнире китайская лыжница Шан Илин завоевала золото, японка Сато Нана – серебро.

XIV зимние Паралимпийские игры начнутся 6 марта и продлятся девять дней. В соревнованиях примут участие 665 спортсменов, которые будут бороться за 79 комплектов медалей в шести видах спорта. Церемония открытия состоится на Веронской арене (Arena di Verona) - античном римском амфитеатре в Вероне.

