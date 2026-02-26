Прогноз погоды по Монголии на март

Департамент метеорологического и экологического анализа представляет прогноз погоды на март.

В западных аймаках средняя температура воздуха в этом месяце примерно соответствует многолетнему среднему значению в восточном Завхане и северном Баянхонгоре, а в других районах выше среднего (рис. 1).

[X – температура воздуха ниже многолетнего среднего значения, Д – температура воздуха выше многолетнего среднего значения, H – температура воздуха близка к многолетнему среднему значению]

В центральных аймаках. Ожидается, что средняя температура воздуха в этом месяце будет ниже многолетнего среднего значения в восточном районе аймака Сэлэнгэ и северо-восточном районе аймака Төв, и будет примерно на среднем уровне в других районах (Рисунок 1). Ожидается, что количество осадков будет выше многолетнего среднего значения в аймаке Сэлэнгэ, восточных районах аймаков Хубсугул, Булган и северном районе аймака Төв, и примерно на среднем уровне в других районах.

Ожидается, что средняя температура воздуха в этом месяце будет ниже среднего многолетнего значения в Дорноде, северном районе Хэнтий и Сүхбаатар в других регионах (Рисунок 1). Ожидается, что количество осадков будет выше среднего многолетнего значения в большинстве районов Хэнтии, Дорнода и северного Сүхбаатара, и примерно на уровне среднего значения в других регионах.

В аймаках Гоби в этом месяце средняя температура воздуха и количество осадков, как ожидается, будут выше среднего многолетнего показателя в регионе Өмнөговь, Дундговь и южных районах Дорноговь, а количество осадков будет ниже среднего. В других районах температура и количество осадков, как ожидается, будут близки к средним показателям (Рисунок 1).

