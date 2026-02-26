МВД Кубы сообщило о перестрелке пограничников страны с американским катером. Четверо погибли, семеро ранены

CentralAsia (CA) - Катер под флагом США вторгся в территориальные воды Кубы, его экипаж открыл стрельбу по сотрудникам кубинской пограничной охраны, сообщило МВД Кубы.

Инцидент произошел утром 25 февраля неподалеку от канала Эль-Пино в провинции Вилья-Клара. Катер с номерами Флориды нарушил правила, его нашли в территориальных водах Кубы.

Когда к судну приблизились кубинские пограничники, экипаж американского катера начал стрелять по ним. В результате столкновения четыре человека с американского катера были убиты, еще шестеро ранены. Их эвакуировали и оказывают медицинскую помощь. Также ранения получил командир кубинского судна.

«В условиях нынешних вызовов Куба подтверждает свою решимость защищать свои территориальные воды, основываясь на принципе, согласно которому национальная оборона — основополагающая опора кубинского государства и стабильности в регионе», — заявили представители Кубы.

Инцидент произошел на фоне обострения отношений между Кубой и США, которые заблокировали практически все поставки нефти на остров. Там начался топливный кризис.

При этом 25 февраля Минфин США сообщил, что разрешит перепродавать часть венесуэльской нефти для поддержки частного сектора Кубы по специальным лицензиям.