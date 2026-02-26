Зеленский поговорил по телефону с Трампом. По словам президента Украины, новый раунд переговоров с Россией и США перенесли на март

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп вечером 25 февраля поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Первым о переговорах со ссылкой на источник сообщил журналист Axios Барак Равид. Вскоре о звонке сообщили и в офисе Зеленского.

Сам президент Украины рассказал, что в переговорах также участвовали представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые принимают участие в переговорах о мире с Россией.

«Говорили о вопросах, над которыми завтра в Женеве будут работать наши представители на двусторонней встрече, а также о подготовке к следующей встрече переговорных команд в полном составе в трехстороннем формате в самом начале марта. Рассчитываем, что она позволит перейти к переговорам на уровне лидеров. Президент Трамп поддерживает такую ​​последовательность шагов», — рассказал Зеленский.

Украинский лидер в очередной раз отметил, что только на личной встрече с Владимиром Путиным «можно решить все сложные и чувствительные вопросы и, наконец, закончить войну».

О том, что встречу делегация России, Украины и США перенесли на начало марта, также сообщил источник российского госагентства ТАСС. По его словам, место и время переговоров пока обсуждается.

Ранее глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщал, что новый раунд переговоров с Россией и США планируется провести 26-27 февраля. Почему встречу перенесли, не уточняется.