Жителю Андижанской области назначили три года колонии за участие в СВО на стороне России

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - Суд по уголовным делам Бустанского района Андижанской области Узбекистана назначил 24-летнему местному жителю О.Х. три года колонии за участие в специальной военной операции (СВО) на стороне российской армии. Соответствующий приговор был оглашен 6 февраля, сообщает «Газета.uz».

Согласно материалам следствия, в январе 2025 года узбекистанец отправился в Россию на заработки. Изначально он устроился в один из цехов на территории аэропорта Внуково. Но вскоре при попытке оформить разрешительные документы, иностранцу объявили, что он нарушил закон и будет депортирован. Как признается О.Х., поскольку он нуждался в деньгах, то решил продолжать трудовую деятельность, несмотря на риск высылки из РФ.

В апреле приятель мигранта предложил тому другую работу в аэропорту Домодедово. По дороге на переговоры в подмосковной Истре приезжего задержала полиция. В участке, по словам подсудимого, его «заставили подписать какой-то документ».

Вероятно, это был контракт с Министерством обороны. Так как спустя три дня иностранца отвезли на полигон, где ему выдали военную форму, телефон и банковские карты. Здесь узбекистанец прошел курс боевой подготовки.

Затем он вместе с другими военнослужащими отправился в Луганск. 8 мая группа новобранцев была атакована беспилотником.

«Мои товарищи погибли, я же сумел скрыться. Однако взрыв бомбы с дрона повредил мою ногу», — сообщил следователям наемник.

Далее мужчину перевели в госпиталь. После прохождения лечения узбекистанец вернулся в Москву, откуда вылетел на родину.

О.Х. полностью признал вину, выразил сожаление о содеянном и попросил назначить ему наказание, не связанное с тюремным заключением.

Суд признал андижанца виновным по части 1 статьи 154 («Наемничество») Уголовного кодекса республики. Как отмечено в постановлении, с применением статьи 57 («Назначение более мягкого наказания») УК фигурант дела получил три года лишения свободы, в течение которых он будет находиться в колонии общего режима.