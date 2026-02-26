«Даже у Зеленского нет такого запрета. 50 лет. Я что — Дракула?» Нурлан Сабуров дал первый концерт после запрета на въезд в Россию

CentralAsia (KZ) - Стендап-комик Нурлан Сабуров дал первый концерт после запрета на въезд в Россию. Выступление состоялось на острове Пхукет в Таиланде, сообщает в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак.

Часть шуток Сабурова была посвящена его запрету на въезд в Россию. «Я думаю, многие пришли на концерт, но большинство пришли сюда посмотреть на уголовника. По-моему, даже у Зеленского нет такого запрета. 50 лет. Я что — Дракула?», — цитирует Собчак один из фрагментов выступления.

Также Сабуров пошутил, что теперь его стендапы «будут настолько патриотичными, что люди будут думать — не иноагент ли Владимир Соловьев».

Как отмечает Baza, зал на две тысячи человек был полным, а билеты на выступление стоили от шести до 20 тысяч рублей.

Сабуров — один из самых популярных в России стендап-комиков, ведущий ютьюб-шоу «Что было дальше?» Он гражданин Казахстана. В начале февраля ему запретили въезд в Россию на 50 лет. Официальные причины этого неясны. По некоторым данным, это произошло из-за его нежелания сотрудничать с ФСБ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения