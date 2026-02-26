В Ташкенте обустроят девять новых парков и троекратно увеличат площадь зеленых зон

CentralAsia (UZ) - В девяти локациях Ташкента создадут новые общественные парки, которые в совокупности займут 134 гектара. Вместе с тем в черте города и на прилегающих территориях планируется в три раза увеличить площадь зеленых зон — до 25 тысяч га. Это приведет к тому, что показатель обеспеченности насаждениями деревьев и кустарников на душу населения повысится с 3 до 6 квадратных метров.

Такие инициативы были презентованы президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву на совещании по развитию урабанизационных процессов в столице республики, сообщает пресс-служба главы государства.

Известно, что в последние годы экономика и агломерация Ташкента динамично развиваются, численность населения города уже превысила 3,1 млн человек. Согласно прогнозам экспертов, к 2045 году показатель увеличится более чем вдвое. В связи с чем требуется осуществление урабанизационных процессов пропорционально нагрузке на жилищный фонд, транспортно-логистические и инженерные сети, а также социальную инфраструктуру.

На совещании руководителю республики доложили о результатах изучения 85 проектов по возведению домов и сооружений на территории свыше 2,6 га. Как отметили чиновники, особое внимание уделялось соответствию проектов нормам единого градостроительного подхода и наличию обустройства зеленых зон, которые должны занимать не менее 30% территории застройки.

По итогам рассмотрения заявок предложено разрешить реализацию 18 проектов, еще 12 требуют оптимизации с внесением изменений в площадь земельных участков, этажность и концепцию. 54 проекта отправлены на пересмотр.

Отдельно обсуждались планы по расширению специальной промышленной зоны «Янги авлод» в Янгихаётском районе. Подчеркивалась важность поэтапного переноса крупных промышленных предприятий из центра Ташкента и размещения производств с высокой добавленной стоимостью, отвечающих экологическим требованиям.

Представители столичного хокимията (мэрии) посчитали, что благодаря реализации утвержденных инициатив ожидается ежегодное формирование дополнительного валового регионального продукта на уровне $1,5 млрд. Таким образом, поступления в бюджет превысят 3,5 трлн сумов ($287,3 млн). Кроме того, в городе будет создано 260 тысяч рабочих мест.

Резюмируя доклад чиновников, Мирзиёев отметил, что средства, поступающие от инфраструктурных платежей по данным проектам, в первую очередь необходимо направлять на создание новых зеленых территорий, а оставшуюся часть — на строительство объектов городской инфраструктуры.