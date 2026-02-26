В Таджикистане строят дорожную инфраструктуру почти на 1,2 млрд долларов

CentralAsia (TJ) - В настоящее время Министерство транспорта Таджикистана реализует 11 инвестиционных проектов на общую сумму $1,17 млрд, сообщает транспортное ведомство страны, передает «Азия плюс».

Отмечается, что пять проектов на сумму $570,9 млн находятся на стадии реализации, а шесть проектов с общим объемом инвестиций $602,2 млн завершены и находятся на гарантийном сроке.

По данным Минтранса, в 2025 году начались работы по строительству автодорог Душанбе – Гулистон (49 км), Гулистон – Фархор (29,6 км), а также реконструкция третьего участка дороги Обигарм-Нуробод.

В прошлом году было сдано в эксплуатацию 243,5 км дорог, 30 мостов, 5 тоннелей, 6 противолавинных галерей и другие объекты транспортной инфраструктуры.

В министерстве напоминают, что в июне прошлого года в ГБАО были введены в эксплуатацию несколько значимых объектов, в том числе участок автодороги «Душанбе-Кульма» протяженностью 93 км, дорога от административного центра Ванджского района до шоссе Душанбе-Кульма (16 км), а также противолавинные галереи и мосты.

Также отмечается, что в августе 2025 года был открыт важный объект в долине Рашт — автодорога Обигарм — Нуробод протяженностью 75 км с тремя тоннелями и 11 мостами.

В ноября прошлого года в Согдийской области были введены в эксплуатацию участки автодорог «Дехмой — Бобожон Гафуров», «Бобожон Гафуров — Хистеварз» и «Куччак — Канибадам» общей протяженностью 40 км.

Отметим, что одной из стратегических целей правительства страны является выход из коммуникационного тупика. Для достижения этой цели, согласно сведениям Минтранса, в годы независимости до 2025 года было реконструировано и отремонтировано 2407,8 км дорог, 274 моста, 2 трехуровневых и 2 двухуровневых перекрестка, 7 транспортных тоннелей.

В целом за этот период в транспортном секторе страны реализованы 58 проектов общей стоимостью более $2,2 млрд.

