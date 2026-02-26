На Солнце произошла самая сильная вспышка после аномалии в начале февраля

CentralAsia (CA) - Самая сильная за последние две недели вспышка произошла на Солнце, сообщили ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

По словам специалистов, солнечная активность «продолжает довольно быстро восстанавливаться после провала в середине месяца».

Зафиксирована вспышка класса M2.4 — это средний уровень мощности. За сутки произошло более десяти вспышек.

«Вчера, для сравнения, на всем Солнце была только одна вспышка, а позавчера вообще ноль. Произошедшее событие не бог весть какое сильное, но чисто формально это самая крупная вспышка c 9 февраля», — говорится в сообщении лаборатории.

При этом ученые отмечают, что текущая активность намного слабее, чем в начале месяца. Тогда произошли шесть вспышек класса X, а это уже самые мощные солнечные вспышки (сильнее класса M).

Для Земли угрозы нет, потому что активная область находится на самом краю солнечного диска.

В начале февраля происходила аномально высокая солнечная активность, и на видимой поверхности Солнца находилась активная область AR 4366, которая установила рекорд XXI века по числу мощных вспышек.