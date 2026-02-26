МВД Таджикистана обвинило колдунов и гадалок в склонении граждан к терроризму

CentralAsia (TJ) - На начало 2026 года в Таджикистане зарегистрировано свыше 5 тысяч колдунов, гадалок и «бродячих мулло» (религиозных деятелей без богословского образования). Они вносятся в специальную базу данных, поскольку, как считает Министерство внутренних дел республики, «обладатели магических способностей» склоняют граждан к терроризму и экстремизму. Об этом заявил глава МВД Рамазон Рахимзода, сообщает «Азия-Плюс».

По словам министра, такая ситуация вызывает обеспокоенность.

«Многие по-прежнему верят в колдовство и магию. В колдунов и “бродячих мулло”, которые склоняют людей к терроризму и экстремизму», — сказал руководитель силового ведомства.

Список колдунов и гадалок ведется в Таджикистане с 2024 года. Причем в реестр вносят не только тех, кто зарабатывает подобным образом, но и их клиентов.

Рахимзода подчеркнул, что таджикистанцы в большом количестве отправляются в умру (малый хадж), например, в прошлом году число паломников превысило 7,5 тысячи человек. Причем зачастую для поездки берут кредиты в банках. Вместе с тем, несмотря на то, что магия и подобные явления в исламе считаются греховными, граждане продолжают верить в колдовство и гадание.

Эксперт по религиозным вопросам Рустам Азизи считает, что население стремится прикоснуться к потусторонним силам, чтобы решить свои жизненные проблемы: ухудшение здоровья, неурядицы в семье или бизнесе.

«Они идут по этому пути из-за низкого уровня, как научного, так и религиозного мировоззрения», — уверен специалист.

В таких случаях логичнее обратиться к психологам, но таджикистанцы им не доверяют. Впрочем, как рассуждает Азизи, на то есть причины, так как местная школа психологии, базирующаяся на советской традиции, оценивает психологические вопросы с точки зрения физиологии.

«Азия-Плюс» напоминает, что в республике гадалки и колдуны преследуются законом. В частности, за занятие магией предусмотрен административный штраф в размере до 100 показателей для расчетов — 7,8 тысячи сомони ($826) — или арест на срок до 15 суток.

При повторном нарушении вводится уголовная ответственность. Согласно соответствующей статье кодекса, магам грозит более крупное денежное взыскание — до 150 тысяч сомони (около $16 тысяч). Максимальное наказание — от одного до двух лет лишения свободы.

