Россия и Украина провели очередной обмен. Киев получил тысячу тел погибших военных, Москва — 35 тел

CentralAsia (CA) - Россия передала Украине тела 1000 погибших украинских военных, сообщил Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию на мирных переговорах.

Украина, в свою очередь, передала России тела 35 погибших российских военных, добавил Мединский.

В украинском Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными обмен пока не подтверждали.