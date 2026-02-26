После массового отравления детей у поставщика питания в Фергане сменился учредитель

Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - В компании Garden Catering Trade, поставлявшей продукты в детские сады Ферганы, где ранее произошло массовое отравление детей, сменился учредитель, пишет «Газета.uz».

Согласно данным Единого государственного реестра предприятий и организаций, по состоянию на 25 февраля учредителем компании значится Муйдинжон Абдумуминович Гофуров. Ещё 24 февраля учредителем был Икболжон Хабибуллоевич Бозоров (фамилия совпадает с фамилией хокима Ферганской области).

Гофуров также владеет долями в компаниях Grand Super Montaj (строительство жилых зданий), Space Travel Rides Park (деятельность парков), Modern Builder Development (строительство нежилых зданий), Valley Ceramics Group (производство керамических бытовых и декоративных изделий), Prime Axis Construction Group (производство прочей продукции).

Руководитель компании Шавкат Минаварович Турдалиев является учредителем или соучредителем компаний Yangiqo`rg`on Fayz Qurilish, Delight Sale, Oila Market Kredit Savdo, Eco Technical House, Baliqchi Oila Tayanchi, World Of Electronics And Furniture, Italpaesse Hongfa Major, New Trendy Stiyle, Standart Organic Sitrus и Trend Shop 941.

Напомним, 21 февраля 62 воспитанника государственных детских садов №2, 58 и 61 города Ферганы были госпитализированы с диагнозом «острая диарея». У детей наблюдались боли в животе, повышение температуры, тошнота и другие симптомы отравления. Трое из них находились в реанимации в «стабильном состоянии».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 257−1 Уголовного кодекса (нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями).

«Газета» выяснила, что хокимият Ферганской области выбрал ООО «Garden Catering Trade» с нарушением требований законодательства о государственных закупках. Как сообщало Антикоррупционное агентство, предупреждение ведомства было проигнорировано, а в конкурсных процедурах компании предоставлялись преимущества.

Изначально ООО «Garden Catering Trade» было создано в форме совместного предприятия с равными долями Икболжона Бозорова и Йылдырыма Адема. Впоследствии компания утратила статус совместного предприятия, и до 25 февраля 100% доли принадлежало Икболжону Бозорову.

«Газета» ранее изучила ситуацию и узнала, что компания в 2024 году в рамках «эксперимента» получила право на поставки питания в детсады Ферганской области решением хокима Хайруллы Бозорова.

На момент принятия решения компания существовала всего один месяц. Проверка, проведённая Министерством дошкольного и школьного образования в июле 2024 года (в месяц, когда компания получила госзаказ), выявила, что питание не соответствует требованиям СанПиН 0016−21, санитарно-гигиенические нормы не соблюдались, а лабораторный контроль отсутствовал.

Комитет по защите конкуренции направлял предписание об отмене соответствующего решения хокима на основе статьи 22 закона «О конкуренции», однако оно отменено не было.

Антикоррупционное агентство в тот год также установило, что поставщик питания в детсады Ферганы был выбран с нарушением закона. Ведомство внесло представление, но хокимият ограничился «отпиской».

Несмотря на нарушения, она продолжила работу и заключила контракты без тендера на сумму свыше 100 млрд сумов.

Напомним, в сентябре 2025 года более 1000 воспитанников государственных детсадов были госпитализированы с симптомами пищевого отравления в Букинском, Пскентском, Бекабадском, Аккурганском и Куйичирчикском районах Ташкентской области. Детсады обслуживались тремя аутсорсинговыми компаниями по организации питания, которые закупали кисломолочную продукцию у аккурганского предприятия Shark Milk Product. Госорганы до сих пор не предоставили данные об итогах того расследования.