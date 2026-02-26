ФСБ сообщила о контрабанде военных двигателей из России в Казахстан

CentralAsia (CA) - Силовики в Курганской области пресекли попытку вывоза из России дизельных двигателей, которые могут применяться в военной технике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По версии следствия, предприниматель из Московской области через посредника приобрел в Курганской области и попытался отправить в Казахстан девять дизельных двигателей. Последние по техническим характеристикам относятся к продукции, требующей экспортного контроля. Однако отправитель не получил лицензию на вывоз и указал в декларации неверные данные.

Двигатели были изъяты на международном пункте пропуска «Петухово». Дело возбуждено тюменской таможней уральского таможенного управления по ст. 226.1 Уголовного кодекса (контрабанда товаров двойного назначения; до десяти лет лишения свободы).

На прошлой неделе ФСБ в Приморье вскрыла канал контрабанды стратегических товаров из Японии и Южной Кореи и выявила уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 1 млрд руб. Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое отправлены под домашний арест.