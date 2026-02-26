Премьер Венгрии Орбан потребовал от Зеленского «немедленно открыть» нефтепровод «Дружба»

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому и потребовал открыть трубопровод «Дружба», по которому российскую нефть получают Венгрия и Словакия.

«Вы уже четыре года не способны принять позицию суверенного венгерского правительства и венгерского народа относительно российско-украинской войны. Вы четыре года работаете над тем, чтобы втянуть Венгрию в войну между вами и Россией», — пишет Орбан в письме, опубликованном в его соцсетях.

Он утверждает, что Зеленский в своих попытках «втянуть Венгрию в войну» «получил поддержку Брюсселя» и «переманил на свою сторону венгерскую оппозицию», вместе с которой хочет «привести к власти в Венгрии проукраинское правительство».

«В последние дни вы перекрыли нефтепровод «Дружба», который имеет ключевое значение для энергоснабжения Венгрии. Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поэтому я призываю вас изменить свою антивенгерскую политику! Мы, венгры, не виноваты в том, что Украина оказалась в такой ситуации. Мы сочувствуем украинскому народу, но не желаем участвовать в войне. Мы не хотим финансировать боевые действия и не хотим платить больше за электроэнергию», - написал он.

Орбан призвал Зеленского «немедленно открыть» нефтепровод «Дружба» и «воздержаться от дальнейших действий, угрожающих энергетической безопасности Венгрии».

Транзит российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба» прервался 27 января — по утверждению украинской стороны, из-за удара российского дрона по одному из объектов трубопровода во Львовской области. Венгрия и Словакия обвинили Украину во «враждебных действиях», а Будапешт кроме того заблокировал планировавшийся на четвертую годовщину войны 20-й пакет санкций Евросоюза против России и кредит Киеву на 90 миллиардов евро. Власти Украины предлагают в качестве временного варианта использовать нефтепровод Одесса — Броды.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен осудила удар по трубопроводу и попросила Украину ускорить его ремонт. В Минэкономики Словакии заявили, что получили от Украины уведомление о том, что возобновление поставок нефти по «Дружбе» перенесено на 26 февраля, но источник «РБК-Украина» назвал эту информацию «не соответствующей действительности».