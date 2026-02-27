Россия арестовала монгольского пастуха за шпионаж

Появилась информация о задержании в России Ц. Ганболда, гражданина сомона Баян-Уул аймака Дорнод. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Монгольские СМИ сообщили, что гражданин Монголии будет содержаться в следственном изоляторе в Читинском районе в течение месяца по подозрению в шпионаже.

Ц. Ганболд живет и работает со своей женой на контрольно-пропускном пункте Ульхан, расположенном в 50 км от сомона Баян-Уул. Помимо выпаса скота, он более года проработал электриком.

Он почти каждую неделю проходит через контрольно-пропускной пункт Ульхан, чтобы купить продукты и предметы первой необходимости. Аналогичным образом, 10 февраля, при пересечении границы в рамках подготовки к празднованию Цагаан Сара по лунному календарю, он был задержан российскими правоохранительными органами. Российские правоохранительные органы сообщили семье Ц. Ганболда, что они «расследуют возможные акты шпионажа. Он будет задержан и находиться под следствием в течение месяца».

М. Баттулга, губернатор сомона Баян-Уул, аймака Дорнод: «В России был арестован гражданин нашего сомона по обвинению в шпионаже. Он содержался в СИЗО в Чите. Этот гражданин никогда не работал в правительстве, он работает только электриком в сомоне. Его задержали незадолго до Цагаан Сара. Его семья ездила в Россию и встречалась со следователем. Однако там сказали, что это дело о шпионаже, но не уточнили, о каком именно шпионаже идет речь и что произошло. Его семья обратилась в Министерство иностранных дел».

