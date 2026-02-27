Монгольские горнодобывающие компании выходят на лондонскую биржу

слева: достопочтенная дама Джулия Энн Хоггетт и Дамдинням Гонгор

Лондонская биржа открывает новые возможности для монгольского горнорудного сектора. Это позволит привлечь миллиарды долларов инвестиций в разработку новых месторождений. Об этом информирует MiddleAsianNews.

Монгольские горнодобывающие компании после регистрации смогут вести деятельность и привлекать капитал на Лондонской фондовой бирже, что откроет новые возможности для привлечения инвестиций и разработки новых месторождений.

В ходе рабочего визита в Великобританию министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Дамдинням Гонгор встретился с достопочтенной дамой Джулией Энн Хоггетт, генеральным директором Лондонской фондовой биржи. Стороны обсудили содействие регистрации монгольских компаний на Лондонской бирже, способы привлечения инвестиций и расширение инструментов Монгольской биржи по горнодобывающей продукции за счет внедрения новых финансовых инструментов. Министр объявил об этом на своей странице в Facebook.

Также была достигнута договорённость об использовании механизмов фондового рынка для передачи долей в горнодобывающих проектах гражданам через Фонд благосостояния, повышении их финансовой грамотности и изучении возможностей сотрудничества в сфере электронных торговых платформ.

Лондонская фондовая биржа, основанная в 1801 году, является одной из крупнейших в мире. На ней котируются акции более 1000 компаний из свыше 60 стран, а общая рыночная капитализация превышает $6 трлн. Горнодобывающий сектор занимает примерно $700 млрд этой капитализации.

Выход монгольских компаний на Лондонскую биржу позволит привлечь миллиарды долларов инвестиций для развития новых месторождений, повысить международный престиж монгольских проектов и создать новые финансовые возможности для отрасли и населения страны.

В последние годы в Монголию текут огромные инвестиции со всего мира, многие мировые корпорации отмечают привлекательность страны для крупных вложений с целью развития экономики и получения отдачи от вложенных средств инвесторов.

