Будет создана совместная рабочая группа для укрепления монголо-британского сотрудничества в горнодобывающей отрасли

Как сообщает MiddleAsianNews, министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Дамдинням Гонгор встретился с министром промышленности Великобритании Крисом Макдональдом в Лондоне.

В ходе встречи было решено создать совместную рабочую группу министерств двух стран в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в горнодобывающем секторе между Монголией и Соединенным Королевством, подписанного в 2024 году.

Кроме того, было достигнуто соглашение о поиске возможностей для сотрудничества в таких областях, как проведение фундаментальных геологических исследований в Монголии, предоставление финансирования для геологической разведки, обмен информацией и подготовка специалистов.

Министр также встретился с членами парламента по вопросу сотрудничества в секторе минеральных ресурсов Великобритании

Министр промышленности и минеральных ресурсов Дамдинням Гонгор встретился с председателем парламентской группы Великобритании и Монголии Джеймсом Уайлдом, заместителем председателя баронессой Нортовер и другими членами парламента.

На встрече обсуждалось расширение сотрудничества в секторе минеральных ресурсов двух стран, а также поддержка инвестиций и обмена технологиями в соответствии с принципами устойчивого развития.

Стороны подчеркнули возможности сотрудничества в разведке, добыче и переработке стратегически важных полезных ископаемых и отметили важность соблюдения принципов охраны окружающей среды и социальной ответственности.

Министр Дамдинням представил политику правительства Монголии в промышленном и минеральном секторах. Затем они обсудили пути укрепления межпарламентского сотрудничества и получения парламентской поддержки для крупных горнодобывающих проектов.

