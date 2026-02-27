Монголия переходит к следующему этапу процесса отбора медеплавильного завода

CentralAsia (MNG) -

Китайский консорциум, состоящий из китайских компаний, и швейцарская компания соревнуются за строительство первого в Монголии медеплавильного завода. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Рабочая группа представила Кабмину доклад о ходе строительства завода по выплавке и рафинированию медного концентрата в рамках проекта развития промышленно-технологического комплекса, реализуемого государственной горнодобывающей корпорацией «Эрдэнэт».

Информация о проекте была предоставлена ​​55 компаниям из более чем 20 стран, признанным мировыми лидерами в области меди и металлургии. Из них 13 компаний из семи стран представили предложения, выразив заинтересованность в инвестировании и сотрудничестве в рамках проекта. На основе оценки опыта реализации аналогичных проектов, технических и технологических решений, финансово-экономического потенциала и других критериев были отобраны четыре юридических лица из двух стран, и ведется подготовка к следующему этапу процесса отбора, сообщило Управление по связям со СМИ и общественностью правительства.

В число участников, прошедших в финал, вошли китайская компания NFC, Jiangxi Copper, консорциум, включающий Liantou New Energy Technology, China ENFI Engineering Corporation и Shanxi Northern Copper Industry, а также швейцарская Glencore International AG.

На своем заседании 25 февраля 2026 года Кабмин поручил рабочей группе утвердить документы для отбора, которые будут направлены участникам, прошедшим предварительный отбор, оценить представленные материалы и провести процесс отбора. Руководителю Секретариата Кабмина, Бьямбатсогту Сандагу, было поруч

