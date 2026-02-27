Япония окажет помощь монгольским IT-компаниям в их стремлении выйти на зарубежные рынки

Японское агентство международного сотрудничества (JICA) и Национальный парк информационных технологий (НПИТ) организовали встречу в рамках проекта «Развитие сектора информационных технологий».

На встрече присутствовали руководители НПИТ во главе с Золзаяа Жаргалсайхан, руководитель проекта и представитель консалтинговой компании проекта «Deloitte Tomatsu» LLC. Ямамото Шосэй, заместитель руководителя проекта Ёсида Джин, советник проекта Хагихара Нацуки.

Цель данного проекта — поддержать развитие сектора информационных технологий Монголии, улучшить нормативно-правовую базу и обеспечить устойчивый рост сектора. Проект официально стартовал в 2026 году с подписания меморандума о взаимопонимании сторонами (ICDC, JICA и НПИТ) в июне 2025 года, а проектная документация — в сентябре.

Исследование JICA показало, что для обеспечения устойчивого развития ИТ-сектора Монголии необходима всесторонняя поддержка экосистемы. Данный проект будет реализован в течение 3 лет и будет преследовать следующие 5 целей:

📌Улучшение реализации законов и политики, поддерживающих ИТ-сектор.

📌Повышение возможностей монгольских ИТ-компаний для выхода на зарубежные рынки.

📌Укрепление государственно-частного партнерства и координации.

📌Поддержка стартапов путем реализации национальных и региональных программ акселерации.

📌Поддержка и развитие бизнеса на основе открытых данных, больших данных (Big Data) и искусственного интеллекта (ИИ).

Этот проект имеет стратегическое значение для выведения сектора ИКТ Монголии на новый уровень и достижения реальных результатов в международном сотрудничестве, а также разработан в соответствии с целью стать международным эталонным парком ИКТ.

