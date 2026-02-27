Пастухам будут предоставлены бесплатные земельные участки для выращивания кормовых культур

Как сообщает MiddleAsianNews, на заседании правительства 25 февраля был обсужден и одобрен проект закона о внесении поправок в Закон о земле, предоставляющий животноводам преимущественное право собственности на 5 гектаров земли для выращивания кормовых культур и право свободного владения 1 гектаром земли для зимнего и весеннего выпаса скота.

Также считается, что разрешение скотоводам выращивать кормовые культуры улучшит их способность адаптироваться к изменению климата и окажет ощутимую поддержку в снижении риска стихийных бедствий.

Он также включает в себя такие положения, как предоставление гражданам до 100 гектаров земли для выращивания зерновых и до 5 гектаров для выращивания овощей в сельскохозяйственных районах для коллективных семейных нужд, а также передачу полномочий местным органам власти, что изменяет способ централизованного принятия правительством решений о распределении земли среди граждан и обеспечивает бесперебойное и своевременное распределение земли среди граждан.

Законопроект планируется представить в парламент в ближайшие дни.

