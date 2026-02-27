В Женеве прошли переговоры США и Ирана

CentralAsia (CA) - Делегации США и Ирана провели очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе, передает Axios.

Встреча прошла в Женеве 26 февраля. США представляли посланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, Иран — глава МИД страны Аббас Арагчи. Они общались несколько часов, в ходе двух сессий утром и вечером.

После утренней встречи источник Axios сказал, что Уиткофф и Кушнер были «разочарованы». Однако после вечернего заседания высокопоставленный американский чиновник заявил изданию, что стороны провели «позитивные» переговоры. Он не раскрыл подробностей.

На утреннем заседании Иран представил свой проект ядерной сделки. Высокопоставленный иранский чиновник сообщил «Аль-Джазира», что Тегеран готов заморозить обогащение урана на ограниченный период. При этом Иран не будет окончательно прекращать обогащение, демонтировать ядерные объекты или передавать запасы урана. Проект предполагает, что страна сократит запасы урана до низкого уровня обогащения под наблюдением МАГАТЭ.

Иранский источник CNN заявил, что в ходе переговоров Иран подтвердил, что у него никогда не будет ядерного оружия, однако любое соглашение станет возможным только при условии, что все санкции США и резолюции Совбеза ООН будут отменены. Источник добавил, что ни один ядерный объект не уничтожат, а Иран будет заниматься мирной ядерной энергетикой.

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выступивший посредником в переговорах, заявил, что делегации достигли «значительного прогресса». Переговоры продолжат после консультаций в Вашингтоне и Тегеране, добавил он.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил журналистам после встречи в Женеве, что «это были самые серьезные и самые продолжительные переговоры».

США и Иран проводят переговоры об иранской ядерной программы на фоне обострения в отношениях двух стран. Многие в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают прошедшие переговоры в Женеве как последний шанс для дипломатии, прежде чем Трамп решит, начинать ли войну против Ирана, пишет Axios.