Министр окружающей среды и изменения климата Катара встретился с послом Монголии

CentralAsia (MNG) -  Его Превосходительство министр окружающей среды и изменения климата д-р Абдулла бин Абдулазиз бин Турки Аль Субаи встретился с Его Превосходительством послом Республики Монголия (нерезидентом) в Государстве Катар Сэргэлэном Пүрэвом.

В ходе встречи обсуждались отношения сотрудничества между двумя странами в области охраны окружающей среды и изменения климата, а также рассматривались пути их поддержки и укрепления, сообщает QNA.

