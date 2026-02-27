На афгано-пакистанской границе произошли столкновения. Пакистан нанес авиаудары по Кабулу

CentralAsia (CA) - Власти Афганистана ночью 26 февраля объявили о начале «крупномасштабных наступательных операций» против военных объектов Пакистана.

Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид сообщил, что решение принято «в ответ на неоднократные провокации и нарушения границы» со стороны Исламабада. 21 февраля вооруженные силы Пакистана нанесли авиаудары по провинциям Пактия и Нангархар в непосредственной близости от спорной линии Дюранда, заявив, что целью были лагеря террористов из группировки «Техрик-и-Талибан Пакистан» и «Исламского государства».

Боевые действия прошли в провинциях Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. По словам Муджахида, силы «Талибана» захватили 15 позиций и убили 40 военных противника, также есть раненые и взятые в плен. В свою очередь Министерство информации Пакистана заявило, что талибы «открыли неспровоцированный огонь» вдоль границы и встретили «немедленный и эффективный ответ», понеся «тяжелые потери». Пакистанские источники Reuters сообщили о 22 погибших со стороны талибов и сбитых беспилотниках. По словам собеседников агентства, перестрелка продолжалась более двух часов.

Пресс-секретарь премьера республики Мошарраф Заиди заявил, что ни один пакистанский пост не был захвачен или уничтожен. Он также предупредил, что «любая агрессия спровоцирует зеркальный ответ». Между тем Муджахид допустил удары по «ключевым центрам и важным городам» Пакистана, в случае атак на Кабул или другие крупные населенные пункты Афганистана.

На фоне эскалации Пакистан усилил меры безопасности по всей стране: войска приведены в состояние повышенной готовности, активизированы операции на основе разведданных, задержаны десятки подозреваемых в связях с боевиками, в том числе граждане Афганистана, пишет Reuters.

Позже в ночь на 27 февраля Пакистан нанес авиаудары по нескольким городам Афганистана.

«Пакистанская армия нанесла авиаудары в некоторых районах Кабула, Кандагара и Пактии; к счастью, сообщений о пострадавших не поступало»,— написал пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед в соцсети X.

Жители Кабула рассказали AFP, что слышали до восьми взрывов. По их словам, после авиаударов последовала стрельба. По информации Geo, Пакистан нанес авиаудар по складу с боеприпасами на территории Афганистана.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар подтвердил в Х, что армия Пакистана нанесла удары по целям в Кабуле, а также в провинциях Пактия и Кандагар. «Наши силы способны сокрушить любые агрессивные амбиции, - заявил позднее пакистанский премьер-министр Шехбаз Шариф. - Вся нация стоит плечом к плечу с пакистанскими вооруженными силами».