Антарктический ледник потерял половину своего льда за два месяца — рекорд за всю историю наблюдений

CentralAsia (CA) - Ученые Университета Колорадо в Боулдере зафиксировали самое быстрое обрушение ледника в современной истории: в 2023 году антарктический ледник Гектория отступил на восемь километров всего за 60 дней, потеряв почти половину своего объема. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Причиной столь стремительного разрушения стало плоское скальное основание под ледником. По мере истончения льда обширные его участки отрывались от дна и всплывали на поверхность океана. Оказавшись на плаву, лед подвергся воздействию мощных океанических сил: трещины у основания ледника соединились с поверхностными, вызвав цепную реакцию и массовый откол айсбергов. Сейсмические приборы зафиксировали серию толчков, подтвердивших момент отрыва льда от скального дна. Детально восстановить картину событий удалось благодаря данным с нескольких спутников — в отдельные дни ледник терял до двух с половиной километров за 48 часов.

Сам по себе ледник Гектория относительно невелик — около 300 квадратных километров, примерно с Филадельфию. Однако ученых беспокоит другое: схожие плоские основания обнаружены под многими другими антарктическими ледниками, значительно большими по размеру. Если аналогичный сценарий реализуется там, последствия для глобального повышения уровня моря могут оказаться куда серьезнее, чем предполагалось ранее.