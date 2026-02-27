Президент Хүрэлсүх инициировал законопроект об аннулировании мандата депутата парламента

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии Хүрэлсүх Ухнаа представил законопроект для обсуждения в Великом Государственном Хурале (парламенте), который предполагает возможность отмены депутатских мандатов. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В рамках обсуждения концепции законопроекта, глава Администрации Президента Үйлстөгөлдөр Алтанхуяг отметил, что Президент, представляя единство монгольского народа, несет важную ответственность по укреплению доверия между государством и гражданами, что закреплено в Конституции. Он инициирует данный законопроект с целью повысить общественный контроль над деятельностью Парламента и обеспечить его более прозрачное функционирование.

«Парламентская система в Монголии играет ключевую роль. Президент считает, что защита неприкосновенности парламента имеет решающее значение для стабильности и национальной безопасности. Этические нормы и ответственность депутатов, а также доверие граждан являются основой парламентской неприкосновенности. Однако в последнее время ряд депутатов оказался в центре коррупционных скандалов и этических нарушений, что вызвало критику со стороны общества. Граждане требуют решения этой проблемы. Конституция допускает отзыв депутата в случае нарушения присяги, но юридические механизмы для реализации этой нормы еще не созданы. Поэтому президент предложил законопроект, который станет важным шагом к воплощению этого положения Конституции», — добавил Үйлстөгөлдөр.

Законопроект включает следующие основания для отзыва депутата:

Создание возможности привлекать депутатов к юридической ответственности за этические нарушения.

Депутаты, нарушившие присягу и совершившие серьезные правонарушения, будут обязаны рассматриваться Подкомитетом по этике парламента и пленарным заседанием, а также могут быть отозваны по решению Конституционного суда.

Если будет установлено совершение преступления, депутат потеряет свой мандат.

Увеличение ответственности политических партий, имеющих представительства в парламенте, и отзыв депутатов, избранных по партийным спискам, в случае серьезных этических нарушений.

