В Казахстане при взрыве газа в кафе погибли семь человек

CentralAsia (KZ) - В городе Щучинске в кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому, минувшей ночью произошел взрыв газа, начался пожар. По данным ДЧС Акмолинской области Казахстана, часть здания обрушилась.

Всего, по оперативным данным, пострадали 26 человек. Семь человек скончались. 13 пострадавших госпитализировали, шестеро проходят лечение амбулаторно.

По последним данным ДЧС региона, пятерых пострадавших транспортировали в Кокшетау для госпитализации в многопрофильную областную больницу. Ещё два пациента готовятся к транспортировке.

На месте работает областной оперативный штаб. Причины происшествия устанавливаются. В акимате Акмолинской области заверили, что окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

