Казахстанского общественника арестовали за призывы бойкотировать референдум по Конституции

CentralAsia (KZ) - В Алматы задержан член попечительского совета Transparency International Kazakhstan Оразалы Ержанов за публикации в соцсетях, в том числе — с призывами бойкотировать референдум по новой Конституции. Об этом Vласть.kz сообщили в департаменте полиции города.

В публикациях, попавших в поле зрения полиции, выявили «содержащие не соответствующую действительности информацию, призывы о бойкоте референдума и другие сведения, вводящие граждан в заблуждение с использованием номеров связи, зарегистрированных в иностранной юрисдикции», указано в сообщении.

«По факту воспрепятствования осуществлению избирательных прав возбуждено уголовное дело», — добавили в полиции.

В то же время, как пишет в своем Telegram-канале журналист Вадим Борейко, следственный суд Алматы уже арестовал Оразалы Ержанова на 10 суток. Об этом журналисту сообщила жена Ержанова Аида. Активист пробудет под стражей до 5 марта, «до предъявления подозрений». «На текущий момент Ержанову подозрений не предъявлено, как и квалификация по статье УК», — указал Борейко.

Он отметил, что посты в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), посвященные новой Конституции и предстоящему референдуму, с которыми может быть связан арест Ержанова, в настоящее время исчезли из его аккаунта.

Оразалы Ержанов — директор общественного фонда по возврату незаконно выведенных активов Elge Qaitaru. В конце 1990-х работал заместителем председателя Национального Банка РК и заместителем министра финансов.

Конституцию Казахстана меняют в рамках реформы, предложенной президентом Касым-Жомартом Токаевым. 11 февраля ему показали итоговый проект обновленного основного закона республики. В нем изменилось подавляющее большинство статей. 15 марта в стране пройдет референдум, на который вынесут вопрос, принимают ли граждане Казахстана новую Конституцию.

Оразалы Ержанов не единственный, кто в последнее время пострадал из-за постов о новой Конституции и предстоящем референдуме. В начале февраля суд в Астане арестовал на два месяца активиста Ермека Нарымбая, который публиковал в соцсетях свое мнение о конституционной реформе. Как пояснил его адвокат, ранее суд запретил Нарымбаю «заниматься общественными, политическими и социально-экономическими вопросами», однако тот нарушил запрет, из-за чего и был арестован.

