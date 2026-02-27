Казахстан приостановил выдачу России бывшей сотрудницы штаба Навального

CentralAsia (KZ) - Генеральная прокуратура Казахстана приостановила экстрадицию в Россию Юлии Емельяновой, бывшей активистки штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге, сообщает Arbat-media со ссылкой на правозащитную организацию «Ковчег».

Процесс приостановлен для рассмотрения заявления активистки на предоставление статуса беженца. Следующее заседание по делу Емельяновой запланировано на 27 февраля.

Емельянова — бывшая сотрудница петербургского штаба российского оппозиционера Алексея Навального. В России против нее в 2021 году возбудили уголовное дело по статье о краже. По версии следствия, активистка якобы похитила телефон у таксиста в Санкт-Петербурге. Сама Емельянова вину отрицала и говорила, что дело было сфабриковано. Когда оно дошло до суда, активистка покинула страну.

31 августа прошлого года ее задержали в аэропорту Алматы. Емельянова оказалась в Казахстане транзитом — она летела из Грузии во Вьетнам. Оппозиционерку задержали на основании того, что она была объявлена Россией в межгосударственный розыск. 11 февраля сообщалось о намерении Казахстана выдать ее РФ. В настоящее время Емельянова находится в СИЗО Алматы.

На днях Верховный суд Казахстана также заморозил решение о выдаче России чеченского активиста Мансура Мовлаева, которого решено оставить под арестом еще на месяц, пока рассматривается вопрос о его статусе беженца.

