Instagram будет уведомлять родителей о поисковых запросах детей о суициде
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Instagram начнёт отправлять родителям уведомления, если их ребёнок несколько раз подряд сделает поисковые запросы о суициде, сообщает Reuters.

Как отметили в компании, уведомления получат только те родители, которые подключили функцию «родительского контроля» через раздел "Семейный центр" в настройках приложения. Пользователи младше 16 лет при включённом родительском контроле могут отключать или изменять важные функции в настройках аккаунта только с разрешения родителей. Кроме того, родители при согласии подростка могут видеть время его активности, устанавливать ограничения и контролировать часть настроек. Если система заметит, что подросток часто ищет контент о суициде или самоповреждениях, родителям придёт уведомление.

Функцию сначала протестируют в США, Великобритании, Австралии и Канаде. После этого её могут распространить и на другие страны.

Instagram объявил о новой функции после того, как некоторые страны заговорили об ограничениях для подростков в соцсетях. Австралия уже запретила пользоваться такими платформами детям младше 16 лет. В Великобритании обсуждают аналогичные возрастные ограничения. Греция и Словения заявили, что тоже изучают возможность введения подобных мер. Премьер-министр Испании Педро Санчес также сообщил, что страна готовит запретит доступ к соцсетям детям младше 16 лет.

