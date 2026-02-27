Скончался самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны в Таджикистане Азиз Кодиров

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане 25 февраля в возрасте 104 лет скончался Азиз Кодиров — самый старший участник Великой Отечественной войны в стране. Похороны прошли в Шахринавском районе республики.

О смерти ветерана «Азия-Плюс» сообщили в районном Совете ветеранов войны и труда. По их данным, в последнее время он болел и проходил лечение дома.

Кодиров родился в 1922 году в Шахринаве. В 1939 году, работая школьным учителем, ушёл на фронт, был несколько раз ранен. В 1943 году вернулся на родину и продолжил педагогическую деятельность.

После смерти Азиза Кодирова в Таджикистане осталось всего 12 участников Великой Отечественной войны.

Напомним, что из Таджикистана на фронты Великой Отечественной войны были отправлены около 300 тысяч человек, из них 92 тысячи погибли или пропали без вести.

В 2005 году число ветеранов ВОВ в Таджикистане составляло 9900 человек, в 2020 году их осталось 168, в 2021 — 98, в 2022 — 59, в 2023 — 42, а в 2024 году — 24 человека.

