Мирзиёев запустил строительные и инвестиционные проекты в Сурхандарье на $7,1 млрд

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запустил в Сурхандарьинской области 44 новых строительных и инвестиционных проекта на сумму $7,1 млрд. Церемония с нажатием символической кнопки прошла 26 февраля в рамках визита главы государства в этот регион, сообщает его пресс-служба.

Уточняется, что 31 проект общей стоимостью порядка $6,3 млрд — это строительство домов и прочих объектов. В реализации данных инициатив активное участие принимают иностранные инвесторы. В частности, речь идет о компаниях из Австрии, Германии, Нидерландов, Китая, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, России и Афганистана.

Остальные 13 проектов на сумму более $741 млн, старт которым дал руководитель республики, относятся к различным отраслям экономики. В частности, к горному делу и геологии, легкой, мебельной, пищевой промышленности, а также сфере услуг и туризму. Эти начинания являются примером кооперации местных предпринимателей с зарубежными инвесторами, представляющими такие страны, как Китай, Турция, Индия, Пакистан, Россия и Таджикистан.

По оценке властей Сурхандарьинской области, реализация указанных проектов позволит создать 18 тысяч рабочих мест, наладить производство промышленной продукции на 82 трлн сумов ($6,7 млрд) и нарастить экспорт товаров до $1,4 млрд.

На церемонии отмечалось, что в последнее время наблюдается динамичное развитие предпринимательства в Сурхандарье, все больше возрастает интерес инвесторов к региону.

В прошлом году объем валового регионального продукта достиг 63,7 трлн сумов ($5,2 млрд). Число крупных промышленных предприятий увеличилось до 30, малых производственных компаний — до 4820. Объем выпущенной здесь продукции составил 18,8 трлн сумов ($1,5 млрд). Также за отчетный период были освоены иностранные инвестиции в размере $2,1 млрд. Экспорт местных товаров и услуг добрался до отметки $483 млн, поставки осуществлялись в 37 стран мира.

Подчеркивалось, что в настоящий момент в области продолжается реализация инвестиционных проектов на сумму около $1,6 млрд, затрагивающих разные направления экономики — от жилищного строительства и энергетики до фармацевтики и туризма. В данных инициативах партнерами Узбекистана являются бизнесмены из России, КНР, Турции, Пакистана, Японии, Германии, Индии и Монголии.