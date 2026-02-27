экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Таджикистане объявлено предупреждение о повышенной лавинной опасности
CentralAsia (TJ) -  Агентство по гидрометеорологии предупреждает, что с 27 февраля по 2 марта в ряде регионов Таджикистана сохраняется риск схода лавин.

Наиболее сложная ситуация прогнозируется на автодороге Душанбе — Чанак на участках 48–74 км и 78–81 км, в особенности в лавиноопасных зонах Варзобского района.

Также угроза схода лавин сохраняется в горных районах республиканского подчинения и на западе Горно-Бадахшанской автономной области.

Водителям рекомендуется по возможности отказаться от поездок по горным трассам, соблюдать меры безопасности и заранее уточнять информацию о состоянии автомобильных дорог.

