В выходные по Узбекистану ожидается тёплая погода, в большинстве регионов без осадков

CentralAsia (UZ) - В пятницу и субботу по Узбекистану ожидается погода без осадков. Лишь в отдельных районах Ферганской долины ночью и утром 28 февраля возможен дождь, сообщает Узгидромет.

1 марта по Каракалпакстану и Хорезмской области пройдут дожди, местами со снегом. В отдельных районах Бухарской и Навоийской областей во второй половине дня возможен небольшой дождь. По остальным регионам сохранится погода без осадков.

Температура воздуха по большинству областей будет в пределах +10…+15 градусов, в воскресенье 1 марта местами до +17 градусов, по югу — до +20…+25 градусов. Температура ночью +1…+6 градусов.

По северу преобладающая температура ночью −2…−7 градусов, днём — 0…+5 градусов.

Ветер 7−12 м/с, по северу и пустынной зоне местами с усилением до 15−20 м/с.

В Ташкенте без осадков. Температура в пятницу днём +12…+14 градусов, в субботу — +10…+12 градусов, в воскресенье — +14…+16 градусов. Температура ночью +2…+4 градусов.

Ветер восточный 3−8 м/с.