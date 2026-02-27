экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
На выходных в Казахстане сохранится морозная погода

CentralAsia (KZ) -  В ближайшие дни, с 28 февраля по 2 марта, под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана сохранится морозная погода без существенных осадков, сообщает «Казгидромет».

Со 2 марта с запада страны начнет смещаться циклон, с которым ожидаются снег с метелью, в южных регионах – дождь, снег. Также ожидается усиление ветра и постепенное повышение температуры воздуха.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com