На выходных в Казахстане сохранится морозная погода

CentralAsia (KZ) - В ближайшие дни, с 28 февраля по 2 марта, под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана сохранится морозная погода без существенных осадков, сообщает «Казгидромет».

Со 2 марта с запада страны начнет смещаться циклон, с которым ожидаются снег с метелью, в южных регионах – дождь, снег. Также ожидается усиление ветра и постепенное повышение температуры воздуха.

