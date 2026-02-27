Премьер-министр Дании: в марте в стране состоятся досрочные парламентские выборы

CentralAsia (CA) - В марте в Дании пройдут досрочные парламентские выборы, сообщила премьер-министр Метте Фредериксен в ходе пленарного заседания парламента в Копенгагене, передает Bloomberg.

По Конституции, выборы должны состояться не позднее 31 октября, однако их назначили на 24 марта, на полгода раньше.

«Это будут решающие выборы, потому что в следующие четыре года нам, датчанам, и нам, европейцам, действительно придется полагаться только на себя», — сказала Фредериксен, добавив, что граждане Дании должны определить отношения с США и укрепить национальную армию.

Отношения между Данией и США обострились после начала второго срока американского президента Дональда Трампа. Он заявил, что Штаты должны установить контроль над Гренландией, и объяснил это задачами национальной безопасности.

«Похоже, Фредериксен обеспечит себе третий срок на посту премьер-министра, инициировав голосование за семь месяцев до истечения конституционного срока», — пишет Bloomberg.