Никол Пашинян попросил прощения у гражданской жены после объявления о расставании

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил прощения у своей гражданской жены Анны Акопян после ее объявления о том, что она покидает правительственные дачи, где проживала с мужем.

«С уважением отношусь к решению Анны. Последние 30 лет она была рядом во все трудные времена, моим убежищем и опорой. Не уверен, что был таким же. Возможно, я причинил ей еще больше горечи, за что прошу прощения», - написал премьер в своем Telegram-канале.

О завершении гражданского брака с премьером Армении Акопян сообщила 17 февраля. Причин разрыва она не раскрыла. Иных подробностей также не привела.

Никол Пашинян и Анна Акопян состояли в отношениях с 1990-х годов. Они познакомились во время учебы в Ереванском государственном университете. Официально зарегистрированного брака пара не заключала. У Пашиняна и Акопян четверо детей.

Пашинян объяснял, что не женился на Акопян, поскольку хотел «защитить семью». По словам политика, в 90-х годах, будучи оппозиционером, он ожидал задержания и конфискации имущества, поэтому оформил совместно приобретенную квартиру на имя Анны, чтобы «у детей было жилье».