Мелания Трамп будет председательствовать на заседании Совбеза ООН

Мелания Трамп

CentralAsia (CA) - Первая леди США впервые в истории будет председательствовать на заседании Совета безопасности ООН. Мелания Трамп возглавит заседание Совбеза ООН, которое пройдет 2 марта, сообщает Associated Press со ссылкой на заявления офиса первой леди США.

В марте председательство в Совете Безопасности ООН перейдет к США. На заседании 2 марта будут обсуждаться вопросы образования, технологий, мира и безопасности.

The Guardian отмечает, что как правило заседания Совбеза ООН проходят под председательством посла одной из стран или высокопоставленного члена кабинета министров.

В августе 2025 года во время саммита на Аляске Дональд Трамп передал Владимиру Путину письмо от Мелании. Агентство Reuters утверждало, что в письме поднимается вопрос о положении украинских детей, вывезенных в Россию во время войны. Позже письмо опубликовал Fox News, в его тексте Украина не упоминается. «Господин Путин, вы можете в одиночку вернуть им [детям] радостный смех. Защищая невинность этих детей, вы будете служить не только России — вы окажете услугу всему человечеству», — говорилось в письме. В октябре Мелания Трамп рассказала, что ее представитель «напрямую сотрудничает с командой президента Путина», чтобы обеспечить безопасное воссоединение украинских детей с их семьями. Она, в частности, рассказывала, что после этих переговоров восемь детей воссоединились со своими семьями.