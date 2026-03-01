Ученые смогли заглянуть в сердце Млечного пути

CentralAsia (CA) - Европейская Южная обсерватория обнародовала уникальный снимок самого сердца Млечного пути. Изображение, запечатлевшее область протяженностью в 650 световых лет, собрано воедино из множества отдельных наблюдений, сделанных крупнейшим радиотелескопом мира, расположенном в Чили, передает Еuronews.

«Оно дает возможность понять, как формируются звезды и планеты, когда они очень близки, буквально сгруппированы вместе. А мы считаем, что именно так сформировалось большинство звезд во Вселенной», - прокомментировал снимок Стив Лонгмор, профессор астрофизики из Ливерпульского университета Джона Мурса.

На сегодня это изображение - самая детальная из имеющихся карт центрального региона Млечного Пути, отражающая распределение там десятков простых и сложно устроенных молекул. Снимок дал уникальное представление о холодном газе, своего рода сырье, из которого формируются звезды.

Радиотелескоп, который получил изображение центра Млечного Пути, расположен на высокогорном плато Чахнатор. Он состоит из 66 мобильных антенн; ученые могут менять их конфигурацию, удаляя антенны на расстояние до 16 км друг от друга.

Ранее астрономы выяснили, что в центре звёздного скопления Млечного Пути может находиться более 100 чёрных дыр звёздной массы. По расчётам учёных, именно они ответственны за необычную структуру этого космического объекта - разреженное ядро и длинный «хвост» из звёзд, растянувшийся на десятки тысяч световых лет.